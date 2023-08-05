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В Госдуме рассказали, для чего США нужен конфликт вокруг Тайваня

Володин: конфликтом на Тайване Байден стремится отвлечь внимание от проблем США

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Jonathan Ernst/Reuters

Соединенные Штаты намерены сделать на Тайване то же, что сделали на Украине. Такое мнение высказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, конфликт вокруг Тайваня нужен «выжившему из ума» президенту США Джо Байдену для определенной цели — отвлечь внимание американцев от внутренних проблем в их стране перед выборами президента.

В начале августа издание Financial Times сообщило, что президент США Джо Байден собирается обратиться к конгрессу для того, чтобы профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины.

Это будет сделано в рамках запроса на выделение дополнительных бюджетных ассигнований для Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал эту информацию.

«Я не сомневаюсь, что решения, которые будут разрабатываться в администрации [президента США Джо Байдена] в плане поддержки Украины, <...> в результате к уменьшению этой поддержки не приведут», — сказал министр.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.

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