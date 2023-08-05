Право Трампа на охрану может позволить ему избежать тюрьмы при признании виновным

Право экс-президента США Дональда Трампа на пожизненную охрану может позволить ему избежать тюрьмы при признании виновным, пишет The Washington Post.

По данным источников, Трамп в случае признания его виновным, вероятно, сможет повлиять на то, попадет ли он в тюрьму и в каких условиях будет там находиться.

Такая возможность у политика будет благодаря «закону, который разрешает бывшим президентам США всю жизнь пользоваться охраной Секретной службы». Она отвечает за безопасность первых лиц в США.

В 2023 году Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой его сторонников штурмовать Капитолий в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в Мар-а-Лаго во Флориде, а также их уничтожением.

4 августа Трамп не стал признавать дополнительные обвинения в деле о секретных документах.

Отмечается, что экс-президент США договорился с прокуратурой о неявке в суд во Флориде и отказался от процедуры зачтения новых инкриминируемых ему статей.

Также Трамп заявил, что Верховный суд страны должен изучить ситуацию с тем, что в отношении него заведено несколько дел, так как это является вмешательством в президентские выборы.

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