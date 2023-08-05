Во Франции заявили о значительном сокращении поддержки Украины в США

Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в своем Twitter, что в США значительно упала поддержка Украины.

Он обратил внимание на опрос американского общественного мнения, который провел телеканал CNN. Согласно его данным, 55% граждан Соединенных Штатов выступают против оказания любой дополнительной помощи Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому.

«Теперь большинство. США собираются избавиться от своей марионетки?» — заявил политик.

Ранее Зеленский заявил о том, что у Киева и Вашингтона прозрачные отношения в части предоставления оружия и финансовой поддержки.

До этого Флориан Филиппо выразил мнение, что США «уберут марионетку», то есть Зеленского, когда американское правительство перестанет нуждаться в нем.

Ранее в США заявили, что Украине не на что надеяться в ходе СВО.