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МИД России обвинил США в отвлечении внимания мирового сообщества

Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон пытается отвлечь внимание от собственных действий, выступая с утверждениями о невыполнении Россией обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, одна из любимых тактик в США является очернение других, что используется для отвлечения внимания от собственных прегрешений. Таким образом он прокомментировал статью заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, в которой утверждается, что Россия не выполнила свои обязательства по указанной конвенции и якобы сохраняет незаявленные запасы боевых отравляющих веществ (БОВ).

Посол подчеркнул, что российская сторона ликвидировала химический арсенал еще в 2017 году, о чем знают в администрации президента США и Госдепе. Дипломат утверждает, что Вашингтон «долгие годы кормил мировое сообщество обещаниями уничтожить БОВ», но не торопился выполнить обещания, оправдываясь тем, что проводит дезактивацию боеприпасов безопасными методами.

«В результате химдемилитаризация США произошла со значительной задержкой — на избавление от 10% оставшихся вооружений Соединенным Штатам потребовалось более 10 лет», — считает посол.

До этого генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас после заявления о ликвидации остатков арсенала химического оружия США подтвердил, что все оставшееся в мире объявленное вооружение этого типа было уничтожено.

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