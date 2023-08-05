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Трамп заявил, что Байден сделает все, чтобы сохранить власть

Трамп: Байден и его бандиты сделают все, чтобы сохранить власть

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Andrew Kelly/Reuters

Президент США Джо Байден и его окружение сделают все возможное ради того, чтобы сохранить власть. Об этом заявил бывший глава государства Дональд Трамп, комментируя выдвинутые против него обвинения, передает РИА Новости.

«Смехотворное обвинение против нас — это не юридическое дело, а действие отчаяния в стремлении провалившегося и опозорившегося Джо Байдена и его радикальных левых бандитов сохранить власть. Они хотят сделать все возможное, чтобы сохранить ее», — сказал экс-глава Белого дома во время своего первого публичного выступления в Алабаме после заседания суда в Вашингтоне.

По его словам, администрация Соединенных Штатов старается сделать незаконным сомнение относительно исхода президентских выборов, которые выиграл Байден.

«Каждое из этих ложных обвинений против меня, выдвинутых Министерством юстиции, коррумпированным Байденом, могло быть выдвинуто два с половиной года назад, но они не хотели делать этого... дожидаясь середины выборов, пока я не стану лидером опросов», — добавил Трамп.

В 2023 году Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой его сторонников штурмовать Капитолий в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в Мар-а-Лаго во Флориде, а также их уничтожением.

Во время суда 3 августа Трамп не признал свою вину на рассмотрении дела о попытке изменить итоги выборов 2020 года посредством штурма Капитолия.

Позже стало известно, что суд в Вашингтоне решил не арестовывать бывшего президента США.

Ранее Трамп заявил, что Байдену его «не остановить».

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