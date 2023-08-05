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КНР потребовала от России расследования по жестокому обращению с китайцами

КНР потребовала от РФ расследования «жесткого» обращения с китайцами на границе

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AP

Посольство Китая в Российской Федерации заявило о «жестких и чрезмерных действиях» российских правоохранительных органов на российско-казахстанской границе в отношении китайцев. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что инцидент произошел 29 июля на российско-казахстанской границе. Тогда пять граждан Китая были «неоднократно допрошены в течение четырех часов», им отказали во въезде и аннулировали туристические визы.

Китайское посольство изучило инцидент и сделало представление МИД РФ, ФСБ и пограничной службе. В дипмиссии подчеркнули, что подобное противоречит картине китайско-российской дружбы, а также растущей тенденции дружественных гуманитарных обменов между государствами.

Посольство потребовало «объяснить причину инцидента, принять меры по устранению негативного влияния и обеспечить, чтобы таких инцидентов не происходило в будущем», а также призвало российскую сторону провести дополнительное расследование по данному инциденту.

До этого стало известно, что в китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Российской Федерацией, введен наивысший красный уровень опасности из-за ливней в некоторых регионах.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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