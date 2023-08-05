Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Миссия ООН передала первую базу Мали в рамках вывода своего контингента

Миссия ООН передала первую базу Мали в рамках вывода своего контингента в Бамако

close
100%
Depositphotos

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) передала властям страны свою первую базу в Бамако. Об этом сообщает ТАСС.

«Последние сенегальские военнослужащие, дислоцированные на временной оперативной базе МИНУСМА в Огоссагу (регион Бандиагара, центральная часть Мали. — «Газета.Ru»), уехали сегодня после официальной передачи базы властям Мали», — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что данное событие говорит о важном шаге на пути вывода МИНУСМА из Мали, которая покинет страну до 31 декабря 2023 года.

Ранее телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что военные, осуществившие государственный переворот в конце июля в Республике Нигер, объявили об открытии воздушных и сухопутных границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом. В своем заявлении 26 июля мятежники объявили о снятии Мохаммеда Базума с поста президента Нигера, закрытии границ республики, введении комендантского часа, приостановке действия конституции и запрете политической активности партий.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях