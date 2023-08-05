Миссия ООН передала первую базу Мали в рамках вывода своего контингента

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) передала властям страны свою первую базу в Бамако. Об этом сообщает ТАСС.

«Последние сенегальские военнослужащие, дислоцированные на временной оперативной базе МИНУСМА в Огоссагу (регион Бандиагара, центральная часть Мали. — «Газета.Ru»), уехали сегодня после официальной передачи базы властям Мали», — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что данное событие говорит о важном шаге на пути вывода МИНУСМА из Мали, которая покинет страну до 31 декабря 2023 года.

Ранее телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что военные, осуществившие государственный переворот в конце июля в Республике Нигер, объявили об открытии воздушных и сухопутных границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом. В своем заявлении 26 июля мятежники объявили о снятии Мохаммеда Базума с поста президента Нигера, закрытии границ республики, введении комендантского часа, приостановке действия конституции и запрете политической активности партий.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.