США приостановили программы по помощи Нигеру

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Соединенных Штатов на время прекращает проведение ряда программ по оказанию помощи Нигеру. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство США приостанавливает определенные программы по оказанию зарубежной помощи в интересах властей Нигера. Эти временные меры не затрагивают все программы по оказанию зарубежной помощи в Нигере», — заявил Блинкен.

По его словам, американская сторона продолжит предоставлять Нигеру гуманитарную и продовольственную помощь.

До этого посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане заявила, что мятежники удерживают в заложниках президента страны Мохамеда Базума без воды и электричества.

26 июля группа мятежных военных в Нигере объявила об отстранении президента Мохамеда Базума, закрытии границ, введении комендантского часа и приостановке действия конституции. 28 июля мятежники заявили, что новым главой страны стал генерал Абдурахман Тчиани, который руководил президентской гвардией и удерживает Базума и его семью в президентской резиденции. Экономическое сообщество стран Западной Африки осудило переворот и дало мятежникам неделю на восстановление конституционного правления.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.