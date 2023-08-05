Президент Сербии заявил о растущем лицемерии и двойных стандартах Запада

Президент Сербии Александр Вучич заявил о растущем лицемерии и двойных стандартах Запада на фоне введения санкций США против политического руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в последние дни «мы стали свидетелями такого лицемерия, таких двойных стандартов в поведении великих сил».

До этого пресс-секретарь партии «Союз независимых социал-демократов», которую возглавляет президент Республики Сербской Милорадом Додиком, Радован Ковачевич заявил, что энтитет Боснии и Герцеговины сталкивается с давлением, которое войдет в историю как «хроника бесчестия».Таким образом он отреагировал на решение Соединенных Штатов о включении в санкционные списки четырех представителей руководства региона.

США ввели санкции против представителя боснийских сербов в президиуме Боснии и Герцеговине Жельки Цвиянович, а также премьер-министра, министра юстиции и спикера парламента Республики Сербской 1 августа. По мнению Госдепа, все они якобы совершали шаги, которые могли способствовать подрыву территориальной целостности страны и противоречили ее конституции. К примеру, таковым считается июньское решение парламента энтитета о непризнании постановлений конституционного суда Боснии и Герцеговины.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.