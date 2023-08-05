Старые показания Трампа используют по делу о фальсификации документов

Американская прокуратура получила разрешение суда на использование показаний бывшего президента США Дональда Трампа по делу журналистки и писательницы Джин Кэрролл в судебном процессе о фальсификации деловой документации. Об этом сообщает CBS News.

«Федеральный судья вынес решение, что адвокаты писательницы Джинн Кэролл могут передать прокуратуре Манхэттена записи показаний бывшего президента Дональда Трампа… в уголовном деле, где Трамп обвиняется в фальсификации деловых записей», — говорится в публикации.

Там отмечается, что в офисе окружного прокурора Манхэттена Элвина Брегга в Нью-Йорке считают, что показания Трампа из дела Кэролл, записанные в октябре 2022 года, включают «материал, относящийся к их делу».

До этого Трамп не стал признавать дополнительные обвинения в деле о секретных документах.

Отмечается, что экс-президент США договорился с прокуратурой о неявке в суд во Флориде и отказался от процедуры зачтения новых инкриминируемых ему статей.

Накануне Трамп заявил, что Верховный суд страны должен изучить ситуацию с тем, что в отношении него заведено несколько дел, так как это является вмешательством в президентские выборы.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.