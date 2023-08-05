«Ядерная пятерка» обсудила риски распространения ядерного оружия

В Госдепартаменте США заявили, что эксперты из Российской Федерации, Соединенных Штатов, Китая, Франции и Великобритании провели рабочее совещание по мерам сокращения рисков распространения ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что данную встречу экспертов, которая состоялась 2 августа в Вене, организовала американская сторона.

Отмечается, что участники встречи «обсудили стратегические риски и меры по их снижению», а также отметили «важность предметных и информативных дискуссий на экспертном уровне».

До этого делегация России заявила, что обстановка на сессии конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) непростая.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что власти страны готовы оперативно провести переговоры с Россией о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3.

До этого посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отсутствие контактов с РФ по проблемам стратегической стабильности после истечения действия СНВ-3 не отвечает интересам самих США, Москва призывает начать обсуждение этой темы уже сейчас.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.