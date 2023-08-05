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Президента Нигера Базуму удерживают в заложниках без воды

Посол Нигера во Франции: президента Нигера удерживают в заложниках без воды

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Xinhua/Global Look Press

Посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане заявила, что мятежники удерживают в заложниках президента страны Мохамеда Базума без воды и электричества. Об этом сообщает ТАСС.

«Последние новости от президента таковы, что он по-прежнему лишен свободы, я бы сказала, взят в заложники. Со 2 августа отключено электричество, а с этого дня — вода», — сказала Кане.

Ранее Кане сообщала, что не признает решение мятежников, заявивших о ее отстранении от должности. «Я поддерживаю контакты с президентом Нигера Мохамедом Базумом, который сказал, что я остаюсь на своем посту и должна продолжать выполнять свои обязанности», — сказала посол, отметив, что диппредставительство продолжает работу в штатном режиме.

26 июля группа мятежных военных в Нигере объявила об отстранении президента Мохамеда Базума, закрытии границ, введении комендантского часа и приостановке действия конституции. 28 июля мятежники заявили, что новым главой страны стал генерал Абдурахман Тчиани, который руководил президентской гвардией и удерживает Базума и его семью в президентской резиденции. Экономическое сообщество стран Западной Африки осудило переворот и дало мятежникам неделю на восстановление конституционного правления.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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