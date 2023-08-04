Трамп не признал допобвинения по делу о секретных документах

Бывший президент США Дональд Трамп не стал признавать дополнительные обвинения в деле о секретных документах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я получил копию обвинительного заключения и заявляю, что невиновен в инкриминируемых нарушениях», — говорится в документе, подписанном Трампом.

Отмечается, что экс-президент США договорился с прокуратурой о неявке в суд во Флориде и отказался от процедуры зачтения новых инкриминируемых ему статей.

Ранее Трамп заявил, что Верховный суд страны должен изучить ситуацию с тем, что в отношении него заведено несколько дел, так как это является вмешательством в президентские выборы.

Как считает Трамп, ресурсы, которые ему придется потратить «на борьбу с радикальными леваками в многочисленных судах по всей стране», могли бы пойти на политическую рекламу и митинги перед выборами. Он подчеркнул, что лидирует по всем опросам и обходит президента США Джо Байдена, однако «игра ведется нечестно».

До этого член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что новые обвинения против Трампа представляют собой попытку избавиться от главного соперника Байдена.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.