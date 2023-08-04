Посол РФ: данные Минобороны Британии о контрнаступлении Украины неверны

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу CNN заявил, что публикуемая в докладах Министерства обороны Великобритании информация, что украинское контрнаступление продвигается, не соответствует действительности.

«Я читал отчеты британского министерства обороны, которое продолжает говорить, что они (украинские войска. — «Газета.Ru») продвигаются, что неверно», - сказал Келин.

Он добавил, что несколько ранее захваченных Украиной населенных пунктов были возвращены под контроль российских войск.

13 июля командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что населенный пункт Клещеевка под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР) находится под полным контролем России.

Утром 13 июля советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что фланги Артемовска (украинское название — Бахмут) находятся под контролем российских войск и артиллерии.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.