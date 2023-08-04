Страны ЭКОВАС согласовали план возможной военной интервенции в Нигер

Комиссар Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по вопросам мира и безопасности Абдель-Фатау Мусах заявил, что министры обороны государств объединения разработали план возможного военного вмешательства в Нигере, если мятежники не пойдут на отступление. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, сообщество не будет раскрывать мятежникам информацию о том, когда и где страны ЭКОВАС могут нанести удар. Соответствующее решение будут принимать главы государств объединения.

До этого телеканал Al Arabiya передавал, что военное руководство Экономического сообщества стран Западной Африки отказалось от применения силы в отношении Нигера, где оппозиция захватила власть в ходе государственного переворота. По данным канала, ЭКОВАС не желает прибегать к варианту, который будет означать военную интервенцию в Нигер, но при этом усилит санкционное давление, чтобы заставить мятежников освободить президента республики Мохамеда Базума.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.