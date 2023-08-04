Стала известна дата открытия визового центра КНР в Санкт-Петербурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге анонсировало открытие Визового центра 8 августа по адресу Литейный проспект, 26А. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале генконсульства.

Уточняется, что визовый центр не участвует в процессе рассмотрения и одобрения виз и легализации, а занимается только приемом документов.

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что первая группа туристов из Китая приедет в РФ по безвизовому режиму после 7 августа.

Группа будет состоять из 23 человек, она прилетит в Санкт-Петербург из Сианя.

«На этой группе тестируется функционирование механизма группового безвиза, в частности, регистрация группы, взаимодействие со страховой компанией», — пояснили в РСТ.

Ожидается, что официальный запуск безвизового обмена между РФ и КНР произойдет по возвращении этой группы.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.