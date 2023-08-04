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Белоруссия подтвердила получение ноты о нарушении границы от Польши

МИД Белоруссии подтвердил получение ноты Польши о нарушении границы вертолетами

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Белорусское министерство иностранных дел сообщило, что получило от Польши ноту о нарушении границы вертолетами. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого Министерство обороны Белоруссии отреагировало на обвинения Польши о нарушении границы вертолетами белорусских ВВС. Ведомство опровергло заявление польских властей, отметив, что тем самым они пытаются оправдать увеличение вооруженных сил у границы между Белоруссией и Польшей.

Новость дополняется.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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