Белоруссия подтвердила получение ноты о нарушении границы от Польши

Белорусское министерство иностранных дел сообщило, что получило от Польши ноту о нарушении границы вертолетами. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого Министерство обороны Белоруссии отреагировало на обвинения Польши о нарушении границы вертолетами белорусских ВВС. Ведомство опровергло заявление польских властей, отметив, что тем самым они пытаются оправдать увеличение вооруженных сил у границы между Белоруссией и Польшей.

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