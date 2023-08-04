В Саудовской Аравии назвали дату проведения конференции по Украине

Официальное новостное агентство Саудовской Аравии Saudi Press Agency сообщило, что власти страны подтвердили намерение провести консультации по Украине.

По данным агентства, они пройдут 5–6 августа в Джидде. Уточняется, что консультации пройдут на уровне советников по нацбезопасности.

«Проведение этой встречи знаменует собой продолжение гуманитарных инициатив и усилий, предпринятых в этом отношении Его Королевским Высочеством принцем Мохаммедом бен Салманом бин Абдулазизом Аль-Саудом, наследным принцем и премьер-министром, а также общения Его Королевского Высочества с руководством России и Украины», — пишет агентство.

Выражается надежда на то, что встреча «будет способствовать укреплению диалога и сотрудничества путем обмена мнениями, координации и обсуждения на международном уровне путей обеспечения разрешения кризиса».

Ранее сообщалось, что Китай может поучаствовать в переговорах по Украине в Джидде.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).