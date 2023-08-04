Трамп требует Верховный суд США вмешаться из-за его уголовного преследования

Миллиардер и 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что Верховный суд страны должен изучить ситуацию с тем, что в отношении него заведено несколько дел, так как это является вмешательством в президентские выборы. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

Как считает Трамп, ресурсы, которые ему придется потратить «на борьбу с радикальными леваками в многочисленных судах по всей стране», могли бы пойти на политическую рекламу и митинги перед выборами.

Он подчеркнул, что лидирует по всем опросам и обходит президента США Джо Байдена, однако «игра ведется нечестно».

«Это вмешательство в выборы, и Верховный суд должен вмешаться в ситуацию», — добавил он.

До этого член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что новые обвинения против Трампа представляют собой попытку избавиться от главного соперника Байдена.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.