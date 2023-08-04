Путин подписал закон о бесплатной земле для ценных специалистов

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень граждан, которые могут бесплатно получить государственные и муниципальные земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, субъекты РФ смогут устанавливать перечень не только специальностей, но и профессий, работа по которым на определенной территории позволит гражданам получать государственные или муниципальные земельные участки в безвозмездное пользование не более чем на шесть лет под ИЖС или ЛПХ с последующим бесплатным предоставлением в собственность.

По истечении пяти лет граждане смогут бесплатно оформить земельный участок в собственность при условии, что они использовали его по целевому назначению и работали по основному месту работы в соответствующем муниципальном образовании.

В пояснительной записке указано, что данное нововведение будет способствовать снижению оттока населения из малых городов и сел.

Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.

В мае газета «Известия» писала, что в России могут обязать людей готовить проектную документацию на частные дома. Соответствующую инициативу в Минстрой направил Российский строительный союз (РСС). Также строители предлагают проводить независимый стройнадзор и негосударственную экспертизу проекта при возведении частного жилья.

По мнению заместителя генерального директора «Kaskad Недвижимости» Дарины Муллиной, данная мера позволит улучшить качество стройки и сделать дома безопаснее.

Ранее Минстрой предложил расширить использование эскроу-счетов для ИЖС.