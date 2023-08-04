Эрдоган заявил, что Турция и Россия находятся на одной стороне

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна находится на одной стороне с РФ в ситуации с зерновой сделкой. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы с Россией находимся на одной стороне. Мы будем перерабатывать в муку то зерно, которое Россия будет поставлять через коридор в Черном море, после чего эта мука будет отправляться в беднейшие страны Африки и развивающиеся страны», — сказал Эрдоган.

Как стало также известно, президент Турции рассчитывает, что визит российского президента Владимира Путина в Турцию состоится в августе. Он подчеркнул, что точная дата визита Путина в Турцию еще не определена. На данный момент этот вопрос прорабатывают главы МИД и разведки.

2 августа российский и турецкий лидеры провели телефонный разговор. По сообщению канцелярии Эрдогана, они договорились о визите Путина в Турцию. В Кремле рассказали о принципиальной позиции президента РФ по ряду вопросов. Беседа состоялась на фоне роста заинтересованности россиян в отдыхе в Турции.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.