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Эрдоган заявил, что Турция и Россия находятся на одной стороне

Эрдоган: Турция и Россия находятся на одной стороне по зерновой сделке

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Kacper Pempel/Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна находится на одной стороне с РФ в ситуации с зерновой сделкой. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы с Россией находимся на одной стороне. Мы будем перерабатывать в муку то зерно, которое Россия будет поставлять через коридор в Черном море, после чего эта мука будет отправляться в беднейшие страны Африки и развивающиеся страны», — сказал Эрдоган.

Как стало также известно, президент Турции рассчитывает, что визит российского президента Владимира Путина в Турцию состоится в августе. Он подчеркнул, что точная дата визита Путина в Турцию еще не определена. На данный момент этот вопрос прорабатывают главы МИД и разведки.

2 августа российский и турецкий лидеры провели телефонный разговор. По сообщению канцелярии Эрдогана, они договорились о визите Путина в Турцию. В Кремле рассказали о принципиальной позиции президента РФ по ряду вопросов. Беседа состоялась на фоне роста заинтересованности россиян в отдыхе в Турции.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.

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