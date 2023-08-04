Эрдоган надеется встретиться с Путиным в августе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что визит российского президента Владимира Путина в Турцию состоится в августе, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что точная дата визита Путина в Турцию еще не определена.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера сообщали, что Анкара подготовит предложения по возобновлению зерновой сделки к визиту Путина в Турцию.

2 августа российский и турецкий лидеры провели телефонный разговор. По сообщению канцелярии Эрдогана, они договорились о визите Путина в Турцию. В Кремле рассказали о принципиальной позиции президента РФ по ряду вопросов. Беседа состоялась на фоне роста заинтересованности россиян в отдыхе в Турции.

3 августа Эрдоган предложил продлить сделку на год при условии возвращения к ней Москвы.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.