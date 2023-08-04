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Назван способ, которым ЕС хочет вернуть Россию в зерновую сделку

ТАСС: ЕС хочет вернуть зерновую сделку давлением на РФ, не смягчая санкций

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Евросоюз (ЕС) считает повышение международного давления на Москву единственным способом восстановления зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

«Дипломатическая служба Евросоюза активно работает со странами третьего мира, чтобы создать максимально жесткое давление на Россию для возобновления зерновой сделки, аргументируя это необходимостью снижения мировых цен на продовольствие», — указал собеседник ТАСС.

По его словам, вопрос о выполнении требований Москвы по смягчению санкций ЕС не рассматривается, поскольку для этого нужно единогласное решение всех стран Евросоюза в Совете ЕС, что в нынешних условиях невозможно.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны «Большой двадцатки» оказать давление на Россию для того, чтобы государство вернулось к исполнению зерновой сделки.

Дипломат также заявлял, что Евросоюз продолжит поддерживать усилия ООН и Турции по возобновлению зерновой сделки. Он попросил партнеров союза призвать Россию вернуться за стол переговоров по данной инициативе и выразил уверенность, что ЕС сможет добиться от Москвы ее возобновления.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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