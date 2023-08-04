Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле не знают, кто будет представлять Россию на саммите «Большой двадцатки»

Песков: пока нет понимания, кто возглавит делегацию России на саммите G20

close
100%
Aijaz Rahi/AP

В Кремле пока не знают, кто будет представлять Россию на саммите «Большой двадцатки» (G20), который состоится 9–10 сентября 2023 года в индийской столице Нью-Дели. Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет понимания», — сказал Песков, отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на саммите объединения.

20 июля Дмитрий Песков не исключил визита президента РФ Владимира Путин в Нью-Дели на саммит Группы двадцати в сентябре.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи заявил, что его страна надеется, что Путин лично посетит саммит глав стран G20. Индия разослала приглашения всем членам «Большой двадцатки», подчеркнул он.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях