В Кремле не знают, кто будет представлять Россию на саммите «Большой двадцатки»

В Кремле пока не знают, кто будет представлять Россию на саммите «Большой двадцатки» (G20), который состоится 9–10 сентября 2023 года в индийской столице Нью-Дели. Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет понимания», — сказал Песков, отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на саммите объединения.

20 июля Дмитрий Песков не исключил визита президента РФ Владимира Путин в Нью-Дели на саммит Группы двадцати в сентябре.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи заявил, что его страна надеется, что Путин лично посетит саммит глав стран G20. Индия разослала приглашения всем членам «Большой двадцатки», подчеркнул он.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».