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Экс-посол Франции заявил, что переворот в Нигере стал «провалом для Европы»

Экс-посол Франции Аро: переворот в Нигере стал провалом для Парижа и Европы

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Stringer/Reuters

Экс-посол Франции в США Жерар Аро заявил, что переворот в Нигере стал «провалом для Европы». Об этом он сообщил в интервью EURACTIV.

По его мнению, отсутствие европейского единства в отношении общей африканской стратегии способствует «хаосу, который переживает регион в настоящее время».

Франции следует относиться к своим африканским партнерам как к суверенным государствам, отметил он.

Ранее военное руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) отказалось от применения силы в отношении Нигера, где оппозиция захватила власть в ходе государственного переворота.

По данным СМИ, ЭКОВАС не желает прибегать к варианту, который будет означать военную интервенцию в Нигер, но при этом усилит санкционное давление, чтобы заставить мятежников освободить президента республики Мохамеда Базума.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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