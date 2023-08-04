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В США заявили о «пощечине» Зеленскому от Моравецкого

Politico: премьер Польши «дал пощечину» Зеленскому в ответ на вызов посла в Киеве

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Ints Kalnins/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «отвесил пощечину» президенту Украины Владимиру Зеленскому, решив продлить запрет на экспорт украинских сельскохозяйственных товаров, которые Варшава считает угрозой для интересов отечественных аграриев, и ответив на вызов посла в Киеве. Об этом пишет издание Politico.

В статье говорится, что изначально спор между Украиной и Польшей касался зерна, но теперь речь идет и о ягодах. При этом польские фермеры жалуются государству, что дешевый украинский импорт подрывает цены на продукцию.

Отношения между двумя странами обострилось после того, как посол Польши был вызван в МИД Украины. Как пишет Politico, это побудило премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого «дать пощечину Киеву», вызвав украинского посла во внешнеполитическое ведомство республики.

1 августа посла Польши Бартоша Цихоцкого вызвали в Министерство иностранных дел Украины после того, как министр канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил о неблагодарности Киева в ответ на помощь со стороны Варшавы.

Пшидач в беседе с польскими журналистами заявил, что Украина получила большую поддержку со стороны Польши и что ей следовало бы ценить то, что Варшава делала для Киева последние месяцы и годы.

Как заявили в МИД Украины, послу Цихоцкому было озвучено, что утверждения Пшидача не соответствуют действительности и являются неприемлемыми.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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