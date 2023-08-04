Зеленскому направили новую петицию из-за русского языка

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом к отказу от русскоязычной версии портала главы государства, передает ТАСС. По информации агентства, авторы инициативы предлагают заменить русский язык на крымско-татарский.

«Убрать русский из языковых версии сайта <…> [на Украине все] понимают украинский язык, даже если не хотят на нем говорить», — говорится в тексте.

Как отмечает ТАСС, за первые 24 часа петицию уже поддержали свыше 900 человек, правда, чтобы Зеленский ее рассмотрел, потребуется еще около 24 тыс. голосов. Голосование по инициативе продлится до ноября.

Это уже не первая петиция на сайте Зеленского с призывом к отказу от русского языка на портале. Схожая инициатива появилась в середине июля, ее авторы настаивали, что народ Украины считает ситуацию с русским «позорной» и решительно ее осуждает. Помимо русского языка, в другой петиции Зеленского просили отказаться от советских названий в судах страны.

Ранее в Киеве «отменили» русскоязычную культуру.