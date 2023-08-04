Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров миссии Африки по Украине

Пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление по итогам встречи между российским президентом Владимиром Путиным и лидерами Африканской мирной инициативы 28 июля в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что лидеры отметили прогресс в гуманитарных вопросах, «в частности связанных с правами детей в зонах боевых действий и обменов пленными между Россией и Украиной».

Также сообщается, что участники встречи призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить зерновую сделку.

Кроме того, стороны призвали ООН принять меры, чтобы высвободить 200 тыс. тонн российских удобрений, заблокированных в портах ЕС для передачи их странам Африки.

27–28 июля в Санкт-Петербурге прошел второй саммит и экономический форум Россия — Африка. Путин дал высокую оценку итогам саммита. Он заявил, что достигнутые на саммите результаты «создадут хорошую основу для углубления партнерства России и Африки».

Также Путин заявлял, что мирный план по Украине и готовность России бесплатно поставлять зерно в страны Африки не связаны между собой.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.