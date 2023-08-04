Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров миссии Африки по Украине

Кремль опубликовал заявление по итогам встречи Путина с лидерами миссии Африки

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление по итогам встречи между российским президентом Владимиром Путиным и лидерами Африканской мирной инициативы 28 июля в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что лидеры отметили прогресс в гуманитарных вопросах, «в частности связанных с правами детей в зонах боевых действий и обменов пленными между Россией и Украиной».

Также сообщается, что участники встречи призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить зерновую сделку.

Кроме того, стороны призвали ООН принять меры, чтобы высвободить 200 тыс. тонн российских удобрений, заблокированных в портах ЕС для передачи их странам Африки.

27–28 июля в Санкт-Петербурге прошел второй саммит и экономический форум Россия — Африка. Путин дал высокую оценку итогам саммита. Он заявил, что достигнутые на саммите результаты «создадут хорошую основу для углубления партнерства России и Африки».

Также Путин заявлял, что мирный план по Украине и готовность России бесплатно поставлять зерно в страны Африки не связаны между собой.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях