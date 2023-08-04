Россия не поверит на слово США о готовности содействовать экспорту зерна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о готовности верить заявлениям США о содействии экспорту из РФ при возвращении Москвы в зерновую сделку.

«На слово — нет», — сказал представитель Кремля.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты сделают все необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из РФ в случае, если Россия вернется к зерновой сделке.

Песков до этого заявлял, что Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но на российских условиях.

Также сообщалось, что по меньшей мере шесть гражданских судов вошли в Черное море и направились в сторону Украины несмотря на прекращение действия зерновой сделки и предупреждение Министерства обороны России. Идентифицированы корабли Ams1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan, прибывшие из Израиля, Греции и Турции/Грузии. Эти суда открыто указали пункт назначения «Украина».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил продлить зерновую сделку на год при условии возвращения к ней России.