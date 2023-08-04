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Саудовская Аравия проинформирует Москву об итогах встречи по Украине

Politico: Саудовская Аравия, как ожидается, проинформирует Россию об итогах встречи по Украине

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Saudi Press Agency/AP

Саудовская Аравия собирается проинформировать Россию об итогах запланированной на выходные встречи по Украине. Об этом пишет газета Politico.

«Хотя не ясно, будет ли (саудовский наследный принц) Мухаммед бен Салман присутствовать на встрече в эти выходные, ожидается, что Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах», — пишет издание.

В распоряжение издания попал документ, в котором уточнили, что в ходе двухдневного обсуждения стороны затронут 10 вопросов, в том числе, продовольственную и энергобезопасность, экологию и возможность создания трибунала по военным преступлениям. Представители европейских стран могут встретиться и согласовать свои тезисы перед запланированной встречей в Джидде.

3 августа стали известны возможные дата и место переговоров по Украине на высшем уровне. Саммит может пройти на полях Генассамблеи ООН в сентябре или в рамках встречи G20 в Индии.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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