В США заявили, что Трамп выведет США из НАТО в случае победы на выборах

Бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году политик выведет страну из НАТО. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsNation.

Болтон считает, что Трамп «не придерживается философии в политическом смысле», а исходит из того, что выгодно ему.

Он отметил, что те, кто указывают на сделанное Трампом в его первый срок, не знают, что на самом деле «он хотел двигаться в противоположном направлении».

Ранее Трамп отверг обвинения в препятствовании утверждению итогов выборов и причастности к штурму Капитолия в 2020 году.

В суде экс-президента обвинили в попытке незаконными действиями сохранить за собой пост, несмотря на проигрыш на выборах в ноябре 2020 года. При этом Трампа решили не арестовывать. Вместо этого ему будет предоставлено обязательство являться в суд и соблюдать законы.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.