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Мятежники Нигера прекратили полномочия послов в четырех странах

Мятежники Нигера прекратили полномочия послов страны во Франции, США, Нигерии и Того

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Sam Mednick/AP

В четверг Национальный совет спасения родины, правящий орган мятежников в Нигере, объявил о лишении полномочий четырех нигерских послов за рубежом. По словам представителя совета полковника Амаду Абдрамана, «Национальный совет спасения родины объявляет о прекращении полномочий послов Нигера во Франции, США, Нигерии и Того», — сообщено на национальном телевидении.

26 июля группа мятежных военных в Нигере объявила об отстранении президента Мохамеда Базума, закрытии границ, введении комендантского часа и приостановке действия конституции. 28 июля мятежники заявили, что новым главой страны стал генерал Абдурахман Тчиани, который руководил президентской гвардией и удерживает Базума и его семью в президентской резиденции. Экономическое сообщество стран Западной Африки осудило переворот и дало мятежникам неделю на восстановление конституционного правления. В случае невыполнения требований, государства — участники сообщества намерены предпринять все необходимые меры для восстановления конституционного порядка в Нигере, включая возможное применение силы.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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