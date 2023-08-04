Мятежники Нигера прекратили полномочия послов в четырех странах

В четверг Национальный совет спасения родины, правящий орган мятежников в Нигере, объявил о лишении полномочий четырех нигерских послов за рубежом. По словам представителя совета полковника Амаду Абдрамана, «Национальный совет спасения родины объявляет о прекращении полномочий послов Нигера во Франции, США, Нигерии и Того», — сообщено на национальном телевидении.

26 июля группа мятежных военных в Нигере объявила об отстранении президента Мохамеда Базума, закрытии границ, введении комендантского часа и приостановке действия конституции. 28 июля мятежники заявили, что новым главой страны стал генерал Абдурахман Тчиани, который руководил президентской гвардией и удерживает Базума и его семью в президентской резиденции. Экономическое сообщество стран Западной Африки осудило переворот и дало мятежникам неделю на восстановление конституционного правления. В случае невыполнения требований, государства — участники сообщества намерены предпринять все необходимые меры для восстановления конституционного порядка в Нигере, включая возможное применение силы.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.