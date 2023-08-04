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В МИД РФ прокомментировали реакцию Запада на диалог между Россией и Грузией

В МИД РФ заявили, что Запад давит на Грузию из-за диалога с РФ

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РИА «Новости»

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что страны Запада оказывают давление на Грузию из-за диалога с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси, невзирая даже на то, что ни авиарейсы, ни все остальные составные части торгово-экономических отношений между Россией и Грузией никаких действующих санкционных режимов не нарушают», — пояснил Гончар.

Он добавил, что МИД РФ расценивает попытки применения нелегитимных антироссийских санкций как вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Также дипломат подчеркнул, что решение о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима было принято для облегчения контактов между грузинами и россиянами.

До этого Грузия с 1 августа ввела ограничения на экспорт в Россию автомобилей, ввезенных в страну из США. С января по июнь из этой страны в Россию было вывезено более 3,7 тыс. легковых автомобилей на сумму $52 млн.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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