Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Венесуэла официально решила присоединиться к БРИКС

Венесуэла подала заявку на вступление в БРИКС

close
100%
Ivan Alvarado/Reuters

Венесуэла подала официальную заявку на вступление в БРИКС, сообщает телеканал Venezolana de Televisión со ссылкой на исполнительного вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

«Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, и министерство иностранных дел направило соответствующий запрос», — заявила Родригес.

Вице-президент Венесуэлы подчеркнула, что страна готова предоставить в распоряжение комиссии по энергетике организации «крупнейшие в мире запасы нефти», а также бороться за построение многополярного мира. Родригес отмечает, что мир проходит этап коренной трансформации, когда находящиеся в упадке Соединенные Штаты уже не могут безоговорочно отдавать приказы другим странам.

Официальные заявки на вступление в организацию будут рассмотрены на саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа.

Ранее официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи назвал «безосновательными спекуляциями» публикации о том, что Нью-Дели якобы не поддерживает расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях