Венесуэла официально решила присоединиться к БРИКС

Венесуэла подала официальную заявку на вступление в БРИКС, сообщает телеканал Venezolana de Televisión со ссылкой на исполнительного вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

«Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, и министерство иностранных дел направило соответствующий запрос», — заявила Родригес.

Вице-президент Венесуэлы подчеркнула, что страна готова предоставить в распоряжение комиссии по энергетике организации «крупнейшие в мире запасы нефти», а также бороться за построение многополярного мира. Родригес отмечает, что мир проходит этап коренной трансформации, когда находящиеся в упадке Соединенные Штаты уже не могут безоговорочно отдавать приказы другим странам.

Официальные заявки на вступление в организацию будут рассмотрены на саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа.

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