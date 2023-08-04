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Суд решил не арестовывать Трампа

Суд в Вашингтоне отпустил экс-президента Трампа под ряд обязательств

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Andrew Harnik/AP

Суд в Вашингтоне решил не арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа. Ему будет предоставлено обязательство являться в суд и соблюдать законы, сообщает РИА Новости.

Однако Трамп заявил, что он сдастся, если суд признает его виновным по делу о штурме Капитолия.

Ранее, 3 августа, Трамп прибыл в суд в Вашингтоне, где ему должны были огласить новые обвинения по делу о штурме Капитолия. В социальных сетях он заявил, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия, рассматривая это как честь, так как он будет арестован за противодействие «мошенническим, украденным выборам».

6 января 2021 года митинг сторонников Трампа, не признающих результаты ноябрьских выборов, которые привели к избранию Байдена в качестве президента, закончился штурмом Капитолия и столкновениями с полицией. На следующий день конгресс США, оказавшись в центре беспорядков, утвердил избрание Джо Байдена президентом.

Ранее Трамп отверг обвинение в препятствовании утверждению итогов выборов и причастности к штурму Капитолия в 2020 году, сообщает телеканал CBS.

В суде Трампу были зачитаны обвинения в попытке незаконными действиями сохранить за собой пост президента США, несмотря на проигрыш на выборах в ноябре 2020 года. Американский Минюст предъявил Трампу обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия. До этого экс-президент заявил, что американский Минюст дал ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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