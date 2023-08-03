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Путин и лидеры стран Африки обсудили мирную инициативу по Украине

РФ и семь стран Африки достигли прогресса по мирной инициативе по Украине

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Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки в ходе встречи 28 июля в Санкт-Петербурге достигли прогресса по некоторым пунктам мирной инициативы по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.

Отмечается, что определенный прогресс был достигнут по гуманитарным вопросам, которые обсуждались на первой встрече 17 июня. Речь идет о правах детей в зонах вооруженных действий, а также об обменах пленными между Россией и Украиной.

«Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года <...> и согласились, что гуманитарные усилия будут продолжать приносить дальнейшие результаты», — говорится в заявлении.

До этого Путин и лидеры африканских стран выступили за продолжение диалога по мирной инициативе по Украине.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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