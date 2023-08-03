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Путин и лидеры африканских стран выступили за продолжение диалога по мирной инициативе

Путин и африканские лидеры выступили за продолжение диалога о мире

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Павел Бедняков/РИА Новости

Опубликовано совместное заявление президента России Владимира Путина и лидеров семи африканских стран по итогам саммита РФ – Африка, сообщает РИА Новости, ссылаясь на офис главы ЮАР Сирила Рамафосы.

«Лидеры договорились продолжить диалог по африканской мирной инициативе, чтобы открыть дверь к миру», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что страны призвали предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, чтобы это позволило в полном объеме возобновить реализацию черноморской инициативы генерального секретаря ООН.

27–28 июля в Санкт-Петербурге прошел второй саммит и экономический форум Россия — Африка. Президент России Владимир Путин дал высокую оценку итогам саммита. Российский лидер выразил уверенность, что достигнутые на саммите результаты создадут хорошую основу для углубления партнерства России и Африки.

Президент России Владимир Путин заявил, что мирный план по Украине и готовность России бесплатно поставлять зерно в страны Африки не связаны между собой.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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