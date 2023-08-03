Полянский обвинил Запад в провоцировании продовольственных кризисов

Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский обвинил Запад в том, что он спровоцировал многие продовольственные кризисы. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

«Для нас очевидно, что многие, причем наиболее острые из кризисных продовольственных ситуаций, прямо или косвенно спровоцированы действиями США и их союзников или являются последствиями их многолетней политики», — сказал зампостпреда.

По его словам, интерес Запада к проблеме продовольственной безопасности «носит исключительно конъюнктурный характер». Дипломат указал, что западные страны озаботились угрозой мирового голода «только с недавних пор и лишь постольку, поскольку эту тему» можно, как они считают, попытаться «эксплуатировать для очернения России».

При этом он добавил, что Российская Федерация, как и СССР раньше, уделяет продовольственной безопасности «приоритетное внимание, причем исторически не просто в привязке к конкретным конфликтам, а в более широком контексте борьбы за социально-экономические права человека».

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что государства Запада создавали препятствия для безвозмездной передачи российских удобрений странам Африки.

До этого Путин заявил, что в этом году Россия снова ожидает рекордный урожай и готова заменить украинское зерно, которое ранее поставлялось в рамках зерновой сделки, безвозмездно или на коммерческой основе.

Ранее британские ученые сообщили о мировой угрозе пищевой безопасности из-за рекордной жары.