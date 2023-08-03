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США пообещали сделать все для экспорта продовольствия из РФ

Блинкен: США сделают все для экспорта из РФ при возобновлении зерновой сделки

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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты сделают все необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из РФ в случае, если Россия вернется к зерновой сделке. Об этом сообщает ТАСС.

«В случае возвращения к соглашению мы, безусловно, продолжим делать все необходимое, чтобы гарантировать, что все могут осуществлять экспорт своего продовольствия свободно и безопасно, в том числе и Россия», — сказал Блинкен.

В ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН госсекретарь выступил за возобновление зерновой сделки.

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но на российских условиях.

1 августа постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтону стало известно о якобы готовности России вернуться к обсуждению зерновой сделки. Дипломат заявила, что доказательств этого администрации США пока не представлено. По ее мнению, в Москве знают, что для вывода российских удобрений на международный рынок и для продолжения усилий по поиску способов оплаты за них требуется возвращение РФ в зерновую сделку.

Ранее Эрдоган предложил продлить зерновую сделку на год при условии возвращения к ней России.

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