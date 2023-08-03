Япония в ООН заявила, что граждане КНДР голодают из-за политики властей

Вице-министр иностранных дел Японии Кэндзи Ямада на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном продовольственной безопасности, выступил с утверждением, что многие люди в КНДР испытывают голод из-за того, что власти страны направляют критически необходимые ресурсы на развитие ракетно-ядерной программы вместо того, чтобы обеспечивать продовольствием собственное население, передает ТАСС.

«Сообщается, что в Северной Корее многие люди страдают от голода. С другой стороны, Северная Корея тратит огромные ресурсы на незаконное развитие ядерной и ракетной программ, забирая критически необходимые ресурсы у своего собственного народа», — заявил он.

Японский дипломат добавил, что КНДР пусками баллистических ракет нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН и угрожает миру и стабильности в Восточной Азии. Также он выразил сожаление в связи с тем, что Совбез ООН не принял ощутимых мер в этой связи.

Ямада призвал Совет Безопасности изменить это и предпринять конкретные шаги по ситуации вокруг КНДР.

24 июля Япония выразила протест Северной Корее после запуска двух баллистических ракет.

Ранее в США заявили, что готовы оказать гуманитарную помощь Северной Корее.