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Постпред Китая при ООН: возможность возвращения к зерновой сделке еще есть

Постпред Китая при ООН Цзюнь: есть возможность восстановить зерновую сделку

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John Minchillo/AP

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации заявил, что еще есть возможность восстановить зерновую сделку, однако нужно учитывать озабоченность каждой из сторон. Об этом сообщает ТАСС.

«Существует возможность вернуться к сделке. Китай выступает за дискуссии, чтобы обеспечить должное реагирование на озабоченности всех сторон. Это касается экспорта зерна и удобрений с Украины и из России», — сказал Цзюнь.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе своей речи в Совете Безопасности ООН выступил за возобновление зерновой сделки. Блинкен добавил, что в США ценят усилия Турции и ООН по возобновлению зерновой сделки. Также он подчеркнул, что антироссийские санкции не касаются продовольствия и удобрений.

До этого в Турции заявили о планах выработать конкретные предложения по «зерновой сделке».

2 августа российский и турецкий лидеры провели телефонный разговор. По сообщению канцелярии Эрдогана, они договорились о визите Путина в Турцию. В Кремле рассказали о принципиальной позиции президента РФ по ряду вопросов. Беседа состоялась на фоне роста заинтересованности россиян в отдыхе в Турции.

3 августа Эрдоган предложил продлить зерновую сделку на год при условии возвращения к ней России.

Ранее в Совфеде Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.

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