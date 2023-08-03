США обвинили Россию в шантаже

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы использует черноморские торговые пути в качестве шантажа. Его слова в ходе выступления в Совбезе ООН передает РИА Новости.

«Мы благодарны Турции и другим за работу для восстановления зерновой сделки. Каждый член этого совета, каждый член ООН должен сказать Москве: «Довольно, хватит использовать Черное море в качестве шантажа», — сказал Блинкен.

В ходе своей речи госсекретарь повторил тезис о том, что западные санкции не распространяются на российские продовольствие и удобрения.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил продлить зерновую сделку на год при условии возвращения к ней России.

2 августа Эрдоган и президент России Владимир Путин провели переговоры, в ходе которых российский лидер заявил, что зерновая сделка в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской ее части полностью потеряла смысл. Тем не менее, указал Путин, РФ будет готова к ней вернуться, как только Запад выполнит на деле все зафиксированные в соглашении обязательства перед страной.

Ранее в Турции заявили о планах выработать конкретные предложения по зерновой сделке.