Госсекретарь США в СБ ООН выступил за возобновление зерновой сделки

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе своей речи в Совете Безопасности ООН выступил за возобновление зерновой сделки, передает ТАСС.

«[Черноморская зерновая] инициатива демонстрировала конкретные, осязаемые мощные результаты в том, чтобы продовольствие поступало на мировые рынки для тех, кто в нем нуждается», — сказал он.

Блинкен добавил, что в США ценят усилия Турции и ООН по возобновлению зерновой сделки. Также он подчеркнул, что антироссийские санкции не касаются продовольствия и удобрений.

Ранее в Турции заявили о планах выработать конкретные предложения по «зерновой сделке».

2 августа российский и турецкий лидеры провели телефонный разговор. По сообщению канцелярии Эрдогана, они договорились о визите Путина в Турцию. В Кремле рассказали о принципиальной позиции президента РФ по ряду вопросов. Беседа состоялась на фоне роста заинтересованности россиян в отдыхе в Турции.

3 августа Эрдоган предложил продлить зерновую сделку на год при условии возвращения к ней России.

Ранее в Совфеде Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.