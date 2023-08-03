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Госсекретарь США в СБ ООН выступил за возобновление зерновой сделки

Блинкен в Совете Безопасности ООН выступил за возобновление зерновой сделки

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Leah Millis/Pool/Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе своей речи в Совете Безопасности ООН выступил за возобновление зерновой сделки, передает ТАСС.

«[Черноморская зерновая] инициатива демонстрировала конкретные, осязаемые мощные результаты в том, чтобы продовольствие поступало на мировые рынки для тех, кто в нем нуждается», — сказал он.

Блинкен добавил, что в США ценят усилия Турции и ООН по возобновлению зерновой сделки. Также он подчеркнул, что антироссийские санкции не касаются продовольствия и удобрений.

Ранее в Турции заявили о планах выработать конкретные предложения по «зерновой сделке».

2 августа российский и турецкий лидеры провели телефонный разговор. По сообщению канцелярии Эрдогана, они договорились о визите Путина в Турцию. В Кремле рассказали о принципиальной позиции президента РФ по ряду вопросов. Беседа состоялась на фоне роста заинтересованности россиян в отдыхе в Турции.

3 августа Эрдоган предложил продлить зерновую сделку на год при условии возвращения к ней России.

Ранее в Совфеде Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.

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