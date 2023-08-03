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Премьер Индии заявил, что примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

Премьер Индии Моди заявил, что будет участвовать в саммите БРИКС в ЮАР

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AP

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в своем Twitter (новое название этой соцсети — X), что он будет участвовать в саммите БРИКС, который пройдет в Южно-Африканской Республике. Соответствующее заявление он сделал по итогом разговора с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

«Рад поговорить с президентом Сирилом Рамафосой. Рассмотрен прогресс в двустороннем сотрудничестве в связи с празднованием 30-летия наших дипломатических отношений. С нетерпением жду возможности принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в конце этого месяца», — написал глава индийского правительства.

3 августа РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Индии сообщило, что Моди не приедет на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Йоханнесбурге 22–24 августа из-за того, что президент России Владимир Путин не будет присутствовать на этом мероприятии.

Накануне агентство Reuters писало, что Моди, вероятнее всего, будет участвовать в работе саммита виртуально, а не в очном формате.

2 августа также сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил расширение БРИКС по итогам саммита в ЮАР.

Ранее Путин объяснил отказ от поездки на саммит БРИКС.

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