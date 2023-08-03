В Турции заявили о планах выработать конкретные предложения по «зерновой сделке»

Анкара рассчитывает на выработку ряда конкретных предложений по возобновлению «зерновой сделки» к ожидаемому визиту президента РФ Владимира Путина в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам источника агентства, в настоящее время идет работа по предложениям, есть постоянный диалог.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге о возможной встрече Путина и Эрдогана в ближайшее время. Он также отмечал, что местом встречи двух президентов необязательно будет Турция.

2 августа российский и турецкий лидеры провели телефонный разговор. По сообщению канцелярии Эрдогана, они договорились о визите Путина в Турцию. В Кремле рассказали о принципиальной позиции президента РФ по ряду вопросов. Беседа состоялась на фоне роста заинтересованности россиян в отдыхе в Турции.

3 августа Эрдоган предложил продлить зерновую сделку на год при условии возвращения к ней России.

Ранее в Совфеде Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.