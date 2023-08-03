Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЕС ввел санкции против граждан и компаний Белоруссии из-за конфликта на Украине

Евросоюз ввел санкции против 38 граждан и трех компаний из Белоруссии

close
100%
Freepik.com

Евросоюз ввел санкции в отношении 38 граждан и трех компаний Белоруссии из-за конфликта на Украине, передает ТАСС, ссылаясь на «Официальный журнал ЕС» с соответствующими нормативными актами.

«Ввиду серьезности положения в Белоруссии и ее причастности к российской агрессии против Украины 38 физических и 3 юридических лица должны быть включены в перечень», — говорится в сообщении.

В санкционный список были включены судьи, следователи, журналисты и силовики из Белоруссии. Также под санкции подпали Белорусский государственный концерн по нефти и химии, ОАО «Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова» и ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга БМК».

Также сообщалось, что Евросоюз (ЕС) расширил санкции в отношении Белоруссии за обход рестрикций против России.

В конце июля сообщалось, что Европейский союз намерен внести 38 физических лиц и три организации в новый пакет санкций против Белоруссии.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях