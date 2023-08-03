ЕС ввел санкции против граждан и компаний Белоруссии из-за конфликта на Украине

Евросоюз ввел санкции в отношении 38 граждан и трех компаний Белоруссии из-за конфликта на Украине, передает ТАСС, ссылаясь на «Официальный журнал ЕС» с соответствующими нормативными актами.

«Ввиду серьезности положения в Белоруссии и ее причастности к российской агрессии против Украины 38 физических и 3 юридических лица должны быть включены в перечень», — говорится в сообщении.

В санкционный список были включены судьи, следователи, журналисты и силовики из Белоруссии. Также под санкции подпали Белорусский государственный концерн по нефти и химии, ОАО «Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова» и ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга БМК».

Также сообщалось, что Евросоюз (ЕС) расширил санкции в отношении Белоруссии за обход рестрикций против России.

В конце июля сообщалось, что Европейский союз намерен внести 38 физических лиц и три организации в новый пакет санкций против Белоруссии.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.