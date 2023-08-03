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В России признали нежелательным Центр европейских исследований

Генпрокуратура признала нежелательным в РФ Центр европейских исследований

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории Российской Федерации зарубежной неправительственной организации Центра европейских исследований (Martens Centre) имени Вильфрида Мартенса, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Как говорится в сообщении, Генпрокуратура приняла соответствующее решение «по результатам изучения поступивших материалов».

По данным ведомства, с 2014 года под видом просветительской деятельности организуемые Martens Centre мероприятия были ориентированы исключительно на формирование негативного образа России, обоснование необходимости военно-политического и информационного противостояния с РФ, усиление санкционного давления с целью навредить экономическому развитию страны.

«Приглашенными иностранными псевдоэкспертами, имеющими российское гражданство и спонсируемыми из-за рубежа, продвигается тезис об экономических и конституционных реформах, якобы необходимых к проведению в случае смены власти в РФ», — заявили в Генпрокуратуре.

Также в ведомстве указали, что Martens Centre предпринимает попытки создать негативное мнение о гражданах России и событиях в стране, кардинально отличающееся от реальных обстоятельств.

Кроме того, как отметили в Генпрокуратуре, после начала специальной военной операции РФ на Украине центром продвигаются идеи о необходимости введения дополнительных санкций в отношении российского государства и его граждан, наращивания всесторонней, в том числе военной помощи Киеву.

Центр европейских исследований был создан в 2007 году в Брюсселе бывшим премьер-министром Бельгии Вильфридом Мартенсом под эгидой Европейской народной партии.

До этого Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность организации Greenpeace International (организация признана в РФ нежелательной).

Ранее Медведев назвал Европу «удивительной историей».

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