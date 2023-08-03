Боррель призвал страны G20 оказать давление на Россию

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны «большой двадцатки» оказать давление на Россию для того, чтобы государство вернулось к исполнению зерновой сделки. Об этом сообщает агентство AFP.

«Я хотел бы попросить вашей поддержки, чтобы призвать Россию вернуться к переговорам, а также воздерживаться от ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины», — говорится в сообщении.

Ранее Боррель заявил, что ЕС продолжит поддерживать усилия ООН и Турции по возобновлению зерновой сделки. Дипломат попросил партнеров союза призвать Россию вернуться за стол переговоров по данной инициативе. Он также выразил уверенность, что ЕС сможет добиться от Москвы ее возобновления.

3 августа РИА Новости со ссылкой на источник сообщали, что Турция выработает предложения по зерновой сделке к планируемому визиту президента РФ Владимира Путина.

2 августа президенты Турции и России провели телефонный разговор. По сообщению канцелярии Эрдогана, они договорились о визите Путина в Турцию.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.