Американист предрек беспорядки в США, если Байден «сломает» Трампа

Возможный арест бывшего главы Белого дома Дональда Трампа может привести к беспорядкам в США. Об этом заявил НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Если от него не отстанут, демократы создадут проблемы не только для Трампа, но и для себя, и для функционирования всей государственной системы США по нескольким причинам», — отметил политический аналитик.

По его словам, налицо политика двойных стандартов: американцы пытаются разобраться с Трампом, но закрывают глаза на сына Байдена, Хантера. Американист обратил внимание, что, если Трампа арестуют, это может вызвать волну протестов по всей стране.

Блохин считает, что у Трампа нет достойных конкурентов в борьбе за президентское кресло.

Политолог напомнил, что Трамп бросил вызов эстеблишменту и пообещал осушить вашингтонское болото. Блохин подчеркнул, что ни у демократов, ни у республиканцев нет никого, сравнимого с Трампом по харизме и популярности.

25 июля политолог оценил перспективы выдвижения Байдена на второй срок.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.