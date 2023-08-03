Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американист предрек беспорядки в США, если Байден «сломает» Трампа

Политолог Блохин: арест экс-президента Трампа может привести к беспорядкам в США

close
100%
Chip Somodevilla/Reuters

Возможный арест бывшего главы Белого дома Дональда Трампа может привести к беспорядкам в США. Об этом заявил НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Если от него не отстанут, демократы создадут проблемы не только для Трампа, но и для себя, и для функционирования всей государственной системы США по нескольким причинам», — отметил политический аналитик.

По его словам, налицо политика двойных стандартов: американцы пытаются разобраться с Трампом, но закрывают глаза на сына Байдена, Хантера. Американист обратил внимание, что, если Трампа арестуют, это может вызвать волну протестов по всей стране.
Блохин считает, что у Трампа нет достойных конкурентов в борьбе за президентское кресло.

Политолог напомнил, что Трамп бросил вызов эстеблишменту и пообещал осушить вашингтонское болото. Блохин подчеркнул, что ни у демократов, ни у республиканцев нет никого, сравнимого с Трампом по харизме и популярности.

25 июля политолог оценил перспективы выдвижения Байдена на второй срок.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях