Баку обвинил Пашиняна в обострении ситуации между Арменией и Азербайджаном

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило премьер-министра Армении Никола Пашиняна в обострении обстановки между Баку и Ереваном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В сообщении МИД Азербайджана указано, что попытки Пашиняна направить международное сообщество «в неправильное русло» относительно работы КПП «Лачин», а также касательно вопроса территориальной целостности и делимитации армяно-азербайджанской границы в ходе своего выступления на заседании правительства 3 августа показывают намерения премьера Армении обострить обстановку вместо того, чтобы вносить положительный вклад в процесс нормализации ситуации.

В МИД Азербайджана также отметили, что, если армянская сторона действительно заинтересована в мире и поддерживает территориальную целостность Азербайджана, Ереван должен «воздержаться от подобных провокационных шагов и поддержать использование дороги Агдам-Ханкенди, а также альтернативных дорог, предложенных азербайджанской стороной для удовлетворения потребностей жителей армянского происхождения.

В заявлении подчеркивается, что Ереван также не должен препятствовать усилиям Азербайджана по реинтеграции жителей армянского происхождения.

До этого Пашинян заявлял, что Азербайджан не пускает в Нагорный Карабах около 361 тонны гумпомощи. По его словам, Баку незаконно препятствует продвижению через Лачинский коридор, который является связующим звеном между армянской стороной и карабахским регионом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что у Баку нет территориальных претензий к Армении и ждет аналогичного подхода от Еревана.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. После нескольких попыток заключения перемирия главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В соответствии с договоренностями российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В 2023 году Азербайджан и Армения активизировали усилия по заключению мирного договора. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.